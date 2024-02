Adrien Rabiot colle un avertissement à la Juventus

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Buteur contre le Hellas Vérone, Adrien Rabiot n'a pas permis à son équipe de s'imposer contre une équipe qui lutte pour le maintien. Le joueur français envoie un message très clair à la Juventus.

Dans la course au titre de champion d'Italie, il est évident que cette 25e journée de Serie A a probablement marqué un tournant définitif. Car pendant que l'Inter roulait sur la lanterne rouge du Championnat et enchaînait une nouvelle victoire, la Juventus a été tenue en échec (2-2) par le Hellas Vérone, qui est également dans la zone rouge. Avec deux points pris lors des quatre dernières rencontres, l'équipe de Massimiliano Allegri n'a plus du tout un rythme de candidat au Scudetto et l'AC Milan pourrait même passer la Vieille Dame au classement. Désormais à neuf longues de l'Inter, qui a un match en moins, la Juve commence à sérieusement inquiéter, et Adrien Rabiot, auteur d'un but contre Vérone, n'hésite pas à tirer le signal d'alarme.

La Juventus laisse filer l'Inter en Serie A

Le milieu de terrain français, capitaine de la Juventus, estime qu'il ne faut plus du tout parler du titre de championnat d'Italie, mais dorénavant ses coéquipiers et lui doivent se focaliser sur les équipes qui reviennent très fort au classement. Interrogé par DAZN après la rencontre face au Hellas Vérone, Adrien Rabiot n'a pas vendu du rêve aux supporters du club turinois. « Nous devons être réalistes, l'Inter est sur la bonne voie pour le titre et nous devons nous battre pour conserver la deuxième place. On doit vraiment nous battre pour finir deuxième », a concédé le vice-champion du monde 2022. En Italie, l'avenir de l'entraîneur de la Juventus commence à susciter des interrogations car Allegri a beau avoir la confiance de ses dirigeants, le technicien paraît avoir perdu la main. A la fin de la saison, une nouvelle révolution pourrait intervenir, la Juve ne voulant pas rester dans l'ombre de l'Inter et de l'AC Milan.