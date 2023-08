Hakim Ziyech recalé à la visite médicale par Galatasaray ‍?

Quelques semaines après un aller-retour en Arabie Saoudite, qui n'avait pas permis de finaliser son transfert, Hakim Ziyech pensait pouvoir s'engager avec Galatasaray.

Si l'information dévoilée par Wilfred Genee en direct sur la chaîne néerlandaise TV6 se révèle exacte, Hakim Ziyech ne signera pas avec Galatasaray. Le journaliste affirme en effet que selon ses sources, l'attaquant international marocain a été recalé par le club stambouliote après avoir passé ce mercredi sa visite médicale. C'est le même souci au genou déjà détecté en Arabie Saoudite qui aurait fait capoter le transfert du joueur de Chelsea à Galatasaray.

🚨 - Apparently Hakim Ziyech has once again failed his medical test. This was shared on live Dutch television just now, by @wilfredgenee. pic.twitter.com/8nnW5QJO51