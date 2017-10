Golden Boy : Deux Français finalistes, Mbappé grand favori !

Dans : Foot Europeen, PSG.

La nouvelle génération du foot français impressionne en Europe ! Et plus particulièrement en Italie où le quotidien Tuttosport pourrait bien élire un Tricolore Golden Boy 2017.

Avant la révélation du nom du vainqueur lundi, le média transalpin avait nommé les 24 meilleurs joueurs de moins de 21 ans cette année. Une liste où l’on retrouvait notamment l’ailier Niçois Allan Saint-Maximin, l’attaquant du RB Leipzig Jean-Kévin Augustin et le latéral gauche du Real Madrid Théo Hernandez. Mais ce sont deux autres Français qui figurent parmi les trois finalistes. Ce samedi, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont appris qu’ils étaient à la lutte avec Gabriel Jesus pour succéder au Portugais Renato Sanches.

En toute objectivité, un favori se détache assez largement. Il s’agit évidemment de Mbappé, champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, et qui poursuit sur sa lancée depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Face au Parisien, l’ailier passé du Borussia Dortmund au FC Barcelone et l’attaquant de Manchester City ont certes brillé, mais n’ont pas été aussi performants que le natif de Bondy, notamment sur la scène européenne. D’ailleurs, Mbappé est le seul des trois finalistes à figurer parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or. En tout cas, le foot tricolore peut être fier.