Foot : La rivalité Cristiano Ronaldo - Lionel Messi, c'était bidon !

Mardi, le match entre la Juventus et Barcelone était l’occasion de voir un nouveau duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Comme souvent au Camp Nou, le Portugais a brillé, en inscrivant un doublé décisif pour son équipe. Grâce à une lourde victoire (0-3), la Juventus Turin s’est emparée de la première place au profit de Barcelone sur le gong. Une belle victoire pour Cristiano Ronaldo face à son rival légendaire, Lionel Messi. Néanmoins, après la rencontre, l’ancien attaquant du Real Madrid a démenti les nombreuses rumeurs au sujet de tensions entre les deux meilleurs joueurs de la décennie. A en croire les déclarations de Cristiano Ronaldo, les deux hommes pourraient presque partir ensemble en vacances cet été. C’est dire s’il n’y a aucune animosité entre eux, et c’est très bien comme cela.

« J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone » a indiqué Cristiano Ronaldo, lequel a par ailleurs évoqué la performance de la Juventus Turin et son doublé sur penalty. « Ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n'y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe... ». Plus que jamais, le Portugais reste un joueur déterminant pour la Vieille Dame, en dépit de son âge et d’un repositionnement bien plus axial ces derniers mois.