FIFA : Pas classe, Cristiano Ronaldo a zappé Lionel Messi !

Lundi soir, Luka Modric a reçu le trophée de meilleur joueur de l’année lors de la grande cérémonie des trophées FIFA The Best.

Désormais, les votes des sélectionneurs et des capitaines de sélections ont été rendus publics. Et forcément, il s’agit comme souvent d’un mélange de bonne foi, de copinage et de « tactique » pour être le mieux classé possible. Capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo a décidé de n’accorder aucun de ses trois votes à Lionel Messi puisque l’ancien buteur du Real Madrid a opté pour Varane, Modric et Griezmann. Un grand classique chez le nouveau joueur de la Juventus. L’Argentin l’a certainement joué moins tactique puisque le capitaine catalan a eu la classe d’inclure CR7 dans son trio gagnant, derrière Modric et Mbappé.

Il est également très intéressant de voir quels ont été les votes d’Hugo Lloris et de Didier Deschamps. Cela ne surprendra personne, les deux champions du monde ont plébiscité uniquement des joueurs de l’Equipe de France puisque le capitaine de Tottenham a voté Varane, Griezmann et Mbappé… tout comme son entraîneur. Par ailleurs, on apprend qu’un seul journaliste français était concerné par ce vote : Jano Resseguié, de RMC Sport. Un peu chauvin, il a voté pour Varane, Modric et Griezmann.