FIFA : Messi adore Cristiano Ronaldo... pas le contraire !

Depuis lundi soir, le palmarès de la cérémonie FIFA The Best fait débat. Et pour cause, nombreux sont les amoureux de football à estimer qu’il est anormal que Lionel Messi ait été élu meilleur joueur de la saison, devant Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk et les deux grands oubliés Sadio Mané et Mohamed Salah. Des joueurs que CR7, votant en tant que capitaine du Portugal, a également snobés. Au contraire de Lionel Messi. Au lendemain de cette soirée de gala, les votes des plus grandes stars ont été dévoilées.

Et il est toujours croustillant de voir qui à voté pour qui. Visiblement fan de Mané, le vainqueur Lionel Messi a voté pour le Sénégalais en n°1 juste devant Cristiano Ronaldo et son nouveau coéquipier Frenkie De Jong. Les votes de Cristiano Ronaldo sont plus surprenants. L’attaquant de la Juve a snobé Salah, Messi et Mané et a décidé d’accorder ses votes à De Ligt, De Jong et Kylian Mbappé. Par ailleurs, il est très intéressant de voir que les Français Hugo Lloris et Didier Deschamps ont voté pour les trois mêmes joueurs, à savoir Ronaldo, Messi et Mbappé. Pour rappel, et c’est ce qui a fait le plus de bruit, Salah et Mané n’ont même pas été nommés dans l’équipe type de la saison.