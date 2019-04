Europe : Et le joueur ayant gagné le plus d'argent cette saison est...

Dans : Foot Europeen, Mercato, PSG.

Qui est le footballeur ayant amassé le plus d’argent lors de la saison 2018-2019, qui touche à sa fin ?

Dans son édition du jour, France Football a levé le suspense en dévoilant le top 10 des joueurs aux plus gros revenus. Il s’agit évidemment du cumul des salaires bruts des joueurs et des revenus publicitaires de ceux-ci. Sans surprise, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo occupent les deux premières places, mais on observe une très nette avance pour la star du Barça, qui a touché près de 20 ME de plus que l’international portugais cette saison.

Derrière, c’est Neymar qui complète le podium, avec un total de 91 ME empochés cette saison. Il devance Antoine Griezmann, Gareth Bale, Andrès Iniesta et Alexis Sanchez. Enfin, le trio Coutinho-Lavezzi-Suarez complète un top 10 qui réserve quelques surprises, avec des joueurs exilés en Chine ou au Japon. Par ailleurs, notons que Kylian Mbappé et ses 25 ME amassés lors de la saison 2018-2019 n’arrivent qu’à la 14e position. On ne se fait pas trop de soucis néanmoins pour le natif de Bondy, qui devrait très vite intégrer le top 10 de ce classement…