Eur : Le championnat de Grèce suspendu !

Moins de 24 heures après l'intervention du président du PAOK Salonique, entré sur la pelouse après l'annulation d'un but de son équipe face à l'AEK Athènes alors qu'il ne restait que quelques minutes à jouer, qui plus est avec une arme à la ceinture, les autorités politiques ont décidé de frapper fort. En effet, le ministre grec des Sports, Girgios Vassilliadis, a annoncé ce lundi midi que le championnat de Grèce était suspendu pour une durée indéfinie.

Tandis que le patron du PAOK fait l'objet d'un mandat d'arrêt, les événements de dimanche ont été l'énorme goutte d'eau qui a fait déborder le vase en Grèce. Depuis le début de la saison, les incidents se sont multipliés, et pour Alexis Tsipras, premier ministre grec, l'heure n'était plus aux tergiversations. Du côté d'Athènes, on sait que cette interruption du championnat et l'incroyable scénario du match PAOK-AEK risquent d'entraîner une lourde sanction de l'UEFA, et une probable exclusion des clubs grecs des coupes européennes la saison prochaine. Mais on considère que c'est le prix à payer pour mettre un terme aux mauvaises habitudes prises depuis pas mal de temps.