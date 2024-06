Yamal ne laissera pas Messi plomber sa carrière au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Nouvelle star du FC Barcelone, Lamine Yamal a pris une autre dimension ces derniers mois. Son évolution n’a évidemment pas échappé à ses dirigeants qui l’imaginaient porter le fameux numéro 10 la saison prochaine. Mais le jeune ailier y voit un piège dangereux pour la suite de sa carrière.

Alors qu’il fêtera seulement ses 17 ans en juillet, Lamine Yamal fait déjà partie des attractions de l’Euro 2024. L’ailier de l’Espagne a abordé la compétition avec pas mal de projecteurs braqués sur ses performances. Et le jeune talent du FC Barcelone a plutôt répondu aux attentes pendant la phase de groupes. Reste à savoir comment le Blaugrana réagira durant la phase éliminatoire, avec encore un peu plus de pression sur les épaules. Une chose est sûre, c’est que le Barça se frotte les mains en observant son évolution.

Cette saison, Lamine Yamal a pris une toute nouvelle dimension, allant même jusqu’à s’installer confortablement dans le onze de l’ancien entraîneur Xavi. On imagine mal son successeur Hansi Flick le priver de ce statut d’intouchable. La preuve, la direction souhaitait lui confier le numéro 10 appartenant à Ansu Fati. Mais l’ailier de la Roja, forcément alerté par les difficultés de l’attaquant prêté à Brighton cette saison, a refusé le flocage longtemps porté par Lionel Messi, nous apprend Relevo. Preuve que Lamine Yamal a déjà la tête sur les épaules. Ce qui rappelle les récents conseils de son sélectionneur Luis de la Fuente.

Le conseil de Luis de la Fuente

« Je ne compare Lamine à personne, je pense que c'est une erreur, confiait le technicien face aux journalistes. Vous avez parlé de Leo Messi. Je pense que ce qui lui convient le mieux, c'est la prudence, l'humilité et le fait de continuer à travailler comme il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir des mauvais moments et les premiers qui vont le critiquer, c'est vous. Alors faites-lui comprendre qu'il doit maintenir un équilibre, ne pas penser qu'il est le meilleur ni, quand les choses ne marchent pas pour lui, qu'il n'est pas si bon que ça. Il faut être calme et le laisser développer tout son potentiel naturellement. » Du côté de Lamine Yamal, le message est bien passé.