Vidal violent, le Real Madrid agressé

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Récent vainqueur de la Copa Libertadores avec Flamengo, Arturo Vidal a donné rendez-vous à sa manière au Real Madrid pour la Coupe du monde des clubs.



Parti de l'Inter Milan cet été, Vidal est revenu en Amérique du Sud pour y terminer sa carrière. Mais le milieu de terrain n'est pas retourné dans son club formateur à Santiago, Colo Colo, mais bien au Brésil, chez les Mengão de Flamengo, l'un des clubs les plus populaires du pays. Le joueur de 35 ans, accompagné de David Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves ou Gabriel Barbaosa, a remporté la Copa Libertadores face à l'Athletico Paranaense à l'Estadio Banco Pichincha. Peu après ce titre fêté par toute la ville de Rio, Arturo Vidal a immédiatement pensé à la suite. Flamengo va potentiellement rencontrer le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs et le Chilien est déjà prêt à affronter Karim Benzema et ses coéquipiers.

Vidal envoie un message polémique au Real Madrid



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Selon les propos rapportés par Noticias, après la victoire en Copa Libertadores, Vidal aurait envoyé un message assez clair au Real Madrid. « Real Madrid, votre heure va arriver. Madrid, on va te casser le cul » aurait confié l'homme aux 23 titres en carrière, un record pour un joueur chilien. Visiblement, Vidal reste très attaché à son passage au FC Barcelone ou au Bayern Munich avec qui il a souvent affronté les Merengues. Ce n'est pas la première fois que Vidal chambre une équipe avant une grande échéance. En 2020, lors du final 8 à Lisbonne, le double vainqueur de la Copa America avait prévenu le Bayern Munich que Barcelone était la meilleure équipe au monde et que personne ne pouvait les battre. Résultat, Le Barça est humilié 8-2 en quart de finale de la Ligue des Champions par les Bavarois. Reste à savoir si Vidal arrivera cette fois-ci à tenir son rang face au Real Madrid.