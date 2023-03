The Best : Karim Benzema est très mauvais perdant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Lionel Messi a remporté le titre de joueur de l’année aux trophées FIFA « The Best ». L’Argentin du PSG a devancé Karim Benzema et c'est peu dire que ce dernier ne digère pas d'avoir été devancé par le septuple Ballon d'Or.

Le titre mondial de l’Argentine a pesé très lourd lors de la cérémonie des trophées FIFA « The Best » puisque Lionel Messi a été sacré meilleur joueur, Emiliano Martinez a remporté le titre de meilleur gardien tandis que Lionel Scaloni a raflé le trophée de meilleur entraîneur de l’année. Il n’y avait donc que la Coupe du monde qui comptait pour les votants (capitaines des sélections, sélectionneurs et journalistes) et cela n’a pas plu au Real Madrid. Pour contester face aux résultats qui avaient sans doute fuité auprès des clubs, le champion d’Espagne en titre a purement et simplement boycotté la cérémonie. Karim Benzema était absent, au même titre que Thibaut Courtois, qui figure dans l’équipe-type de l’année sans pour autant avoir remporté le titre de meilleur gardien, preuve de l’incohérence de la cérémonie sur certains points.

Benzema digère mal le sacre de Messi à The Best

Le Real Madrid n’a pas digéré les résultats et certains de ses joueurs non plus. C’est par exemple le cas de Karim Benzema, Ballon d’Or 2022 et auteur d’une année exceptionnelle, qui pensait mériter le titre de « The Best » devant Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué de lâcher quelques petits indices pour faire savoir que sa frustration était entière face aux résultats du vote. « J’y suis arrivé seul » a notamment publié sur Twitter l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais. Plus tard, Karim Benzema en a remis une couche mais cette fois sur Instagram en repostant une publication d’un compte fan détaillant tous ses titres et toutes ses récompenses individuelles remportées sur l’année 2022. Un repost auquel il a ajouté « Nueve 2022…69 » avant de conclure en postant une photo de lui tout sourire, comme si cela lui passait finalement au-dessus de la tête. Même s’il n’a certainement pas besoin du trophée FIFA « The Best » pour savoir qu’il a plané sur 2022, Karim Benzema aurait certainement aimé une reconnaissance de plus. Mais l’essentiel est ailleurs pour l’attaquant madrilène, qui a décroché son rêve avec le Ballon d’Or il y a quelques mois.