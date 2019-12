Six Ballons d’Or, et alors ? Ronaldinho calme le petit Messi

Dans : Liga.

Sacré pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi domine le palmarès du Ballon d’Or. Suffisant pour prétendre au statut de meilleur joueur de l’histoire ? Ancien coéquipier de l'Argentin à Barcelone, Ronaldinho en doute.

Lionel Messi est-il devenu le meilleur joueur de l’histoire ? Lancé depuis plusieurs années, le débat est forcément remis sur la table depuis le 2 décembre dernier, date à laquelle l’attaquant du FC Barcelone a remporté son sixième Ballon d’Or. Soit un de plus que Cristiano Ronaldo, le seul rival capable de le concurrencer au palmarès de cette distinction. Il n’y a pourtant aucun doute selon Ronaldinho, l’Argentin est bel et bien supérieur à la machine de la Juventus Turin. En revanche, le Brésilien n’a pas l’air de considérer son ancien coéquipier comme le plus grand joueur que la planète football ait connu.

« Je suis content pour Messi car c'est un ami, en plus d'être devenu une icône au FC Barcelone, a commenté l’ex-meneur de jeu du Paris Saint-Germain, dans des propos relayés par l’agence de presse EFE. Je n'aime pas les comparaisons car il est difficile d'identifier qui est le meilleur de l'histoire. Il y a Maradona, Pelé, Ronaldo... Je ne peux pas dire que Messi est le meilleur de l'histoire, mais il est le meilleur de son époque. » En tant que Brésilien, il est peut-être difficile de mettre un Argentin sur le plus haut des piédestaux…