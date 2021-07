Real Madrid : Varane ne s'entraîne pas, transfert imminent ?

Dans : Liga.

Annoncé comme proche de Manchester United, Raphaël Varane ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers madrilènes ce lundi et a quitté la Ciudad Real Madrid.

Les médias anglais et espagnols se rejoignent concernant le transfert de plus en plus probable de Raphaël Varane du Real Madrid vers Manchester United. Et ce lundi, le défenseur français était attendu au centre d’entraînement des Merengue par plusieurs journalistes. Si ces derniers ont effectivement vu Varane, ils ont constaté que ce dernier ne s’était pas entraîné avec l’ensemble du groupe de Carlo Ancelotti, et qu’il a ensuite quitté la Ciudad Real Madrid à Valdebalas au volant de sa voiture. Les choses pourraient donc s'accélérer dans ce dossier, Varane n'ayant pas caché son désir de rejoindre les Red Devils après dix ans passé dans la capitale espagnole.