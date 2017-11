Real Madrid : Gareth Bale enfin de retour

Dans : Liga, Foot Europeen.

Voilà désormais deux mois que Gareth Bale n’a pas joué sous le maillot du Real Madrid, en raison d’une blessure au mollet gauche, puis d’une lésion musculaire. Le Gallois a enfin repris le chemin de l’entrainement cette semaine, et si Zinedine Zidane s’en est félicité, il compte bien ménager l’ancien joueur de Tottenham pour éviter la rechute.

« Je ne sais pas quand il va rejouer. Nous verrons quand il reviendra dans l'équipe mais il se sent bien, il s'est entraîné sans douleur. Nous verrons quand il pourra revenir. L'important est de remettre Gareth sur pied », a expliqué l’entraineur français, bien conscient que la saison du Gallois n’était pour le moment pas vraiment partie, mais que son retour pourrait faire du bien et donner un peu plus de variété au jeu de son équipe.