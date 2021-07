Real Madrid : Encore une vente à 50 ME ?

Dans : Liga.

Le Real Madrid, qui vient de se séparer de Raphaël Varane pour 50 ME, peut en faire de même avec l’un de ses milieux de terrain.

Carlo Ancelotti doit se demander s’il a bien signé au Real Madrid cet été. L’entraîneur italien a vu sa charnière centrale légendaire partir en quelques semaines, puisque Raphaël Varane a imité Sergio Ramos en quittant la Maison Blanche, et seul David Alaba arrive pour les compenser. Devant, aucun recrutement majeur ne se dessine, alors que Gareth Bale et Eden Hazard sont loin d’être à leur firmament, et que Karim Benzema est souvent bien seul pour animer et conclure les actions. Au milieu de terrain, la Maison Blanche fait confiance aux mêmes hommes, et espérait même un renfort gratuit, puisque Martin Odegaard est revenu d’un prêt convaincant à Arsenal. Mais le club londonien a été séduit par le niveau de jeu affiché par le jeune norvégien, et entend bien le récupérer sur le long terme, c’est à dire avec un transfert définitif. Le Real Madrid s’y est pour le moment opposé, Carlo Ancelotti ayant décidé d’inclure l’ancienne pépite de Stromsgodset, qui avait signé pour 4 ME à 16 ans chez les Merengue.

Après quatre prêts, Odegaard est donc à un premier tournant de sa carrière à 22 ans. ESPN annonce que le Real Madrid acceptera toutefois une vente à deux conditions. Que le joueur annonce son envie de quitter le club, et que le montant du transfert atteigne 50 ME. Une somme qu’Arsenal est prêt à mettre, ce qui laisse donc la décision revenir au Norvégien. S’il annonce son envie de s’imposer au Real, alors la Maison Blanche repoussera toutes les tentatives pour lui laisser enfin sa chance et faire de lui le successeur annoncé de Luka Modric dans les années à venir.