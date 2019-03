Real : Le meilleur joueur du monde pleure toujours Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen, Serie A.

Malgré la victoire au match aller contre l’Ajax Amsterdam en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1), le climat n’est pas totalement serein au Real Madrid.

Et pour cause, les hommes de Santiago Solari viennent de perdre deux Clasicos en une semaine, et la rencontre de C1 face à Amsterdam mardi sera évidemment décisive pour la suite de la saison des Madrilènes. Avant ce choc, c’est Luka Modric qui s’est présenté devant les médias. Et l’international croate, élu Ballon d’Or 2018 il y a quelques semaines, a publiquement avoué que le départ de Cristiano Ronaldo avait eu de terribles conséquences sur la compétitivité de l’équipe. D’autant plus qu’il n’a pas été remplacé…

« Bien sûr que Cristiano Ronaldo nous manque. Il manquerait à n'importe quelle équipe. Le remplacer est quasiment impossible. Il nous fallait deux ou trois joueurs qui marquent 10, 15 ou 20 buts mais nous ne les avons pas, c'est notre problème principal cette saison » a lâché Luka Modric, qui aimerait que davantage de joueurs madrilènes imitent Karim Benzema, lequel réalise une superbe saison. Malheureusement pour le Real, Vinicius, Iscio, Asensio et Mariano sont très loin de marcher dans les pas du Français.