Real : Hermel l'annonce, « le vrai » Cristiano Ronaldo is back !

Dans : Liga, Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé contre Alaves en Liga ce week-end, Cristiano Ronaldo est de retour au top. Pourtant, le début de saison du Portugais a été difficile, beaucoup d’observateurs en ayant profité pour annoncer que CR7 était sur le déclin. Mais alors que les grosses affiches de Ligue des Champions arrivent, l’ancien attaquant de Manchester United est de retour à son meilleur niveau. C’est d’ailleurs ce qui fait sa force selon Fred Hermel, consultant pour RMC et spécialiste du Real Madrid.

« Cristiano Ronaldo, tout le monde disait en début de saison que c’était la fin, etc… Et bien non. Pourtant, son début de saison a été difficile avec sa suspension de cinq matchs qui a un peu dérangé son lancement de championnat, mais il est en train de redevenir le vrai CR7 qu’on avait vu la saison dernière à partir des 8es de finale de la Ligue des Champions, comme par hasard. Ronaldo marque deux buts, et il est tellement bien qu’il est moins obsédé par les statistiques. La preuve avec ce pénalty qu’il laisse à Benzema en fin de match contre Alaves » a lancé Fred Hermel sur RMC. Le retour en forme de Cristiano Ronaldo, le PSG peut en témoigner. Espérons pour le club de la capitale que la star du Real ne fasse pas trop de dégât le 6 mars prochain au Parc des Princes…