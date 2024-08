Rafael Leao cible prioritaire du Barça

Le FC Barcelone n'a pas des gros moyens financiers pour investir au mercato, mais cela ne l'empêche pas d'être ambitieux. Rafael Leao serait dans son collimateur.

Ayant échoué dans le dossier Nico Williams, les dirigeants du Barça ont tout de même l'intention de s'offrir un renfort offensif de prestige. Et ce mardi, le Mundo Deportivo révèle que Jorge Mendes, l'agent de Rafael Leao, a été contacté par le club catalan afin d'étudier la possibilité d'un transfert de l'ailier gauche international portugais, lequel est sous contrat jusqu'en 2028. Même si Rafael Leao a une valeur estimée à 90 millions d'euros, le FC Barcelone pense pouvoir trouver un accord avec les dirigeants milanais en se servant de l'enveloppe qui avait été mise de côté pour Nico Williams.

🚨🚨🌕| MAJOR BREAKING: FC Barcelona want to sign Rafael Leao THIS MONTH! The club wants to make a TOP signing & he is the priority.



Leao would LOVE to join a big club like Barcelona. AC Milan would want around €90M, but could be interested in some Barça players. @ffpolo 🇵🇹☎️🔥 pic.twitter.com/ShRh474wFP