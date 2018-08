Officiel : Le Real Madrid résilie Coentrao, qui fait un choix inattendu

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Arrivé au Real Madrid en 2011 avec l’étiquette de grand espoir du football portugais, Fabio Coentrao avait au départ mis un certain Marcelo sur le banc de touche. Ces dernières saisons, la donne s’est totalement inversée et l’arrière gauche a enchainé les passages sur le banc de touche puis les prêts, notamment au Sporting Portugal et à l’AS Monaco.

A 30 ans, Coentrao a trouvé un accord avec le Real Madrid pour résilier sa dernière année de contrat, et il s’est engagé dans la foulée pour Rio Ave. Le club de la ville de Vila do Conde, est celui qui avait révélé le joueur natif de la cité du bord de l’Océan Atlantique, et ce sera donc un retour aux sources pour le défenseur portugais.