Messi viré du Barça, Laporta s’en vante

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Plus d’un an après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Joan Laporta continue de s’expliquer. Le président du FC Barcelone assume totalement sa décision et semble même s’en vanter.

Joan Laporta aurait peut-être mieux fait de se taire. Après le départ de Lionel Messi par la petite porte à l’été 2021, le président du FC Barcelone s’est engagé à faire de son mieux pour récupérer l’Argentin. Et ainsi lui offrir une fin plus digne de son statut au club catalan. Plusieurs sources affirment pourtant que le dirigeant n’a entamé aucune démarche concrète en ce sens.

Joan Laporta: « Nous ne ferons aucun mouvement de transfert en janvier »



Joan Laporta: "Frenkie De Jong n'est PAS à vendre, pareil pour Ter Stegen - nous en sommes contents" pic.twitter.com/375WRcGskK — lepauvrelazare (@lepauvrelazare) January 5, 2023

Pendant ce temps-là, la Pulga se rapproche d’une prolongation au Paris Saint-Germain. D’où la gêne de Joan Laporta sur le sujet.« Je préfère ne pas parler de Leo parce que c'est un joueur du PSG, a réagi le patron du Barça sur Radio Barcelona. Sinon il y aura des missiles qui viendront de partout. Nous sommes concentrés sur les joueurs qui nous appartiennent. Leo fera toujours partie de l'écusson du Barça, j'aurais aimé qu'il vive une fin différente de celle qu'il a eue. »

Le Barça au-dessus de tout

L’occasion pour lui revenir sur les conditions du départ de Lionel Messi à l’été 2021. Alors qu’on pensait la prolongation actée, Joan Laporta avait finalement poussé la légende du club vers la sortie pour des raisons financières. « J'ai dû mettre l'institution au-dessus du meilleur joueur de l'histoire dans ce moment de ruine et cela me rend triste, mais je n'ai pas pu le retenir, a expliqué le dirigeant. Il était en fin de contrat et on était ruiné. »

Presque fier de lui, Joan Laporta assure également qu’il a repris contact avec le Parisien depuis leur séparation. Et ce même si l’entourage du joueur dément catégoriquement. « Oui, a-t-il confirmé. Ce que dit son entourage ? Je peux vous dire que nous avons été en contact. » Enfin, le président certifie que le Barça a versé les sommes dues à Lionel Messi, qui avait différemment des paiements de salaire. « Nous ne devons plus rien à Messi. On s'est mis d'accord sur tout », a précisé Joan Laporta.