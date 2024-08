Mbappé piraté sur X, c'est parti en vrille

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Tout juste arrivé au Real Madrid où il va tenter de s’intégrer semaine après semaine, Kylian Mbappé a connu une mésaventure cette nuit. L’attaquant de l’Equipe de France a vu son compte X, anciennement Twitter, être piraté.

Kylian Mbappé a de nouveaux objectifs cette saison. La star des Bleus a quitté le Paris Saint-Germain et s’est engagé avec le Real Madrid, mettant fin à un feuilleton de plusieurs saisons. Désormais au sein de l’une des équipes les plus prestigieuses du monde, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va devoir se plier au collectif pour remporter des titres et faire rêver ses supporters. Après un but inscrit sur ses trois premiers matchs, la machine Mbappé met du temps à se lancer. En attendant de le voir briller sur les terrains de façon régulière, l’ancien monégasque a appris une mauvaise nouvelle en se levant ce jeudi, puisque son compte officiel X (anciennement Twitter) a été piraté, ce qui a fait exploser la twittosphère qui s’est régalée avec des captures d’écran émanant de messages qui n’ont bien sûr pas été écrits par le joueur lui-même.

Le compte X de Kylian Mbappé piraté

Le compte de Kylian Mbappé a été piraté



Donc THREAD les meilleurs tweets du hack. pic.twitter.com/jEkTVtps94 — Rayane (@Zoro_HDR) August 29, 2024

Dans la nuit, les utilisateurs du réseau ont pu s’apercevoir que des tweets publiés sur le compte du joueur ont fait le buzz, bien que ceux-ci ont tout de suite compris qu’il s’agissait d’un hack. Parmi les messages qui ont tourné en boucle ce jeudi à l’aube, il était question de comparer Cristiano Ronaldo à Lionel Messi (en disant que le Portugais était le plus grand joueur de tous les temps devant l’Argentin), un soutien à la Palestine qui est attaquée par Israël ou encore une éventuelle arrivée à Manchester City à la fin de son contrat actuel avec les Merengue. Discret sur les réseaux sociaux, le joueur tricolore ne publie que rarement sur X. Finalement, tous les tweets en question ont été supprimés, tandis que le joueur n’a pour le moment pas souhaité commenter ce léger incident. Un événement peut-être anecdotique pour Kylian Mbappé mais qui a au moins eu le mérite de faire réagir les amateurs de football qui avaient du mal à trouver le sommeil.