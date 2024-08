Mbappé ou Vinicius Jr, Ancelotti se dégonfle

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît des débuts délicats, mais son entraîneur, Carlo Ancelotti, a tenu à le défendre, tout en lui offrant une responsabilité partagée avec une autre star du vestiaire madrilène.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était l’un des transferts les plus attendus à la fois médiatiquement et sportivement depuis plusieurs années. Cet été était donc la bonne, et après sept années passées au Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a décidé de tourner la page pour rejoindre les Merengue. Malgré des débuts délicats, son entraîneur défend son joueur et en a profité en conférence de presse pour lui attribuer une responsabilité bien précise partagée avec un autre joueur de l’équipe, en l’occurrence Vinicius Jr. « Je crois que c’est correct de donner la responsabilité aux deux joueurs de tirer les penaltys. Ils ont la même qualité dans cet exercice. Dans un match, il se passe beaucoup de choses. L’un des deux peut marquer, et s’il y a un penalty cela peut permettre à l’autre de marquer également. J’ai une totale confiance en ces deux joueurs. Ici, je ne vois pas le problème », a affirmé l’entraîneur italien ce samedi en conférence de presse.

Une bataille Mbappé - Vinicius pour les penaltys

😳 ¿MBAPPÉ o VINICIUS? ¡@MrAncelotti confiesa que son los jugadores los que deciden quién tira los penaltis!



🗣️ "Creo que es CORRECTO darle la RESPONSABILIDAD a los DOS". pic.twitter.com/FXTN91zW3V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2024

Kylian Mbappé a la confiance de son entraîneur et est un habitué des penaltys puisqu’il avait l’habitude de les tirer au Paris Saint-Germain, encore plus après les départs de Lionel Messi et Neymar qui étaient également des candidats dans cet exercice. Au Real Madrid, il devra donc se mettre d’accord avec Vinicius Junior, qui était la star de l’attaque des Merengue depuis le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Certainement une manière pour Ancelotti de créer une relation de confiance entre les joueurs offensifs du Real Madrid, notamment pour mettre en confiance Mbappé qui vient d’arriver et qui a besoin d’être soutenu.

L’association entre les deux flèches offensives vaudra le détour cette saison et devra être impeccable pour que le Real Madrid continue à planer sur le continent européen, quelques mois à peine après avoir remporté une quinzième Ligue des Champions. Cela tombe bien, il s’agit d’un trophée convoité depuis longtemps par Mbappé.