Madrid ‍: Mbappé titulaire contre Villarreal

Par Claude Dautel

Pas retenu dans le groupe de l'équipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique, Kylian Mbappé sera bien titulaire ce samedi soir pour la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Villarreal. De quoi évidemment relancer la polémique sur la relation entre l'attaquant vedette des Merengue et l'équipe de France.

Compo du Real Madrid contre Villarreal (samedi à 21h sur Beinsports)

Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr