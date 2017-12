Liga : Umtiti sérieusement blessé et absent plusieurs semaines ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le FC Barcelone pourrait bien avoir perdu un peu plus que deux points ce samedi contre le Celta Vigo. En effet, le club catalan, qui s'est contenté d'un nul (2-2), pourrait également devoir se passer de Samuel Umtiti pour plusieurs semaines. Selon Aurore Thibault, spécialiste du football espagnol pour BeInSports, le défenseur international français du FC Barcelone, remplacé à la 72e minutes par Thomas Vermaelen, souffre à la jambe droite et il pourrait être absent entre un et deux mois. Des examens devraient rapidement permettre d'en savoir plus.