Dans : Liga.

35e journée de Liga :

Stade Alfredo-Di-Stéfano.

Real Madrid - FC Séville : 2 à 2.

Buts : Asensio (67e), Kroos (90e+4) pour le Real Madrid ; Fernando (22e), Rakitic (78e sp) pour le FC Séville.

Malgré ce nul heureux, le Real de Zidane n'est plus maître de son destin dans la course au titre en Liga. Deuxième, à deux points de l'Altético et devant le Barça à la différence de buts particulière, Madrid devra batailler lors des trois dernières journées pour rattraper son retard.