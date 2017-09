Liga : La Catalogne indépendante ? Le Barça réagit

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cela chauffe en Espagne entre Madrid et Barcelone, et on ne parle pas de football. Le ton monte entre l’état espagnol et la Catalogne, qui souhaite procéder à un référendum d’auto-détermination, afin de faire voter ses habitants sur la prise d’indépendance de la région. A l’approche du référendum prévu le 1er octobre, des hauts fonctionnaires du gouvernement catalan ont été arrêtés, et des bulletins de vote ont été saisis. Cela a surtout le don de faire monter la tension, alors que les manifestations des séparatistes se multiplient. Le FC Barcelone, qui a souvent soutenu la cause de l’indépendance, a publié un communiqué pour confirmer cette position.

« Après les faits survenus ces derniers jours (…) en lien avec la situation politique de la Catalogne, le FC Barcelone, fidèle à son engagement historique en faveur de la défense du pays, de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit à décider, condamne toute action susceptible d'empêcher le plein exercice de ces. En ce sens, le FC Barcelone manifeste publiquement son soutien à toutes les personnes, structures et institutions qui travaillent pour garantir ces droits », a expliqué le FC Barcelone, qui a déjà fait savoir qu’il se rangerait derrière l’avis du peuple si le référendum prévu prochainement parvenait à avoir lieu au sujet de l’indépendance de la Catalogne.