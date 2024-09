Le Real s’impose, Mbappé buteur sur pénalty

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Buteur sur penalty face à la Real Sociedad et au Bétis Séville, Kylian Mbappé a continué sur sa lancée en inscrivant le dernier but de son équipe dans cet exercice contre l’Espanyol. C’est pourtant le club catalan qui avait ouvert le score sur une boulette de Courtois mais ensuite, les Madrilènes sont passés devant par Carvajal, Rodrygo, Vinicius et donc Mbappé sur un penalty provoqué par Endrick. Victoire 4-1 donc pour le Real Madrid, qui revient à un point de Barcelone, qui jouera ce dimanche contre Villarreal.