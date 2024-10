Le Real Madrid s'impose, Mbappé reste muet

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Opposé ce samedi soir à Villarreal, le Real Madrid s'est imposé (2-0). Titulaire lors de cette rencontre, Kylian Mbappé n'a pas marqué et a cédé sa place à la 71e minute.

Cela a été une surprise pour tout le monde, et surtout pour Didier Deschamps, Carlo Ancelotti avait décidé d'aligner Kylian Mbappé dans son onze de départ à l'occasion de la réception de Villarreal ce samedi à Santiago-Bernabeu. Mais à l'exception d'un duel perdu face au gardien visiteur (notre photo), l'ancien attaquant du PSG n'a pas eu vraiment l'occasion de briller, cédant finalement sa place à Rodrygo à la 71e. Cela n'a pas empêché le Real Madrid, battu mercredi en Ligue des champions à Lille, de s'imposer finalement 2 à 0 avec des buts signés Valverde (14e) et Vinicius Jr (73e). Avec un match de plus, Madrid revient à égalité avec le FC Barcelone en tête de la Liga.