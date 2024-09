Esp ‍: Première défaite du Barça en Liga ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après sept victoires consécutives en championnat d'Espagne, le FC Barcelone est tombé ce samedi soir à Osasuna (4-2).

Pour l'instant, seule l'AS Monaco avait battu le Barça cette saison, et c'était en Ligue des champions. Mais en Liga, la formation catalane était invincible, mais ce n'est plus le cas. En effet, en déplacement en Navarre pour y affronter Osasuna, le FC Barcelone a été battu 3 buts à 1. Menée 2-0 après des buts signés Budimir (18e) et Zaragoza (28e), la formation dirigée par Hansi Flick a réduit le score par Victor (1-2, 53e), et l'on pensait que c'était le début de la remontada barcelonaise, puisque le coach allemand lançait Raphinha et Lamine Yamal. Mais au contraire, Barcelone encaissait deux nouveaux buts signés de Budimir (3-1, 72e sp) Bretones (4-1, 86e).

En fin de rencontre, Lamine Yamal y allait de son but (4-2, 90e), mais cela ne changeait pas le destin de cette rencontre. A trois jours de la réception des Young Boys en Ligue des champions, le Barça va vite devoir retrouver ses esprits, car le club qui gagnera dimanche le derby de Madrid va se rapproche très près du leader de la Liga.