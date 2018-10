Esp : Pour le Real, Ibrahimovic est la meilleure affaire au mercato

Dans : Liga, Mercato.

Le succès contre le Viktoria Plzen (2-1) mardi en Ligue des Champions va-t-il changer les plans du Real Madrid ? Rien n’est moins sûr.

Même s’il a été confirmé pour le Clasico dimanche, l’entraîneur Julen Lopetegui reste sur la sellette. Quant à l’effectif, on peut toujours s’attendre à des renforts pendant le mercato hivernal, notamment dans le secteur offensif puisque le nom de Zlatan Ibrahimovic (37 ans) continue d’alimenter les rumeurs. Et cela n’a pas l’air de déplaire au quotidien madrilène As qui considère l’attaquant du Los Angeles Galaxy comme une bonne affaire.

Pour commencer, nos confrères rappellent que le Suédois totalise 22 buts et 7 passes décisives en 22 matchs avec la franchise américaine. De belles statistiques même si l’on sait que la Major League Soccer n’est pas le championnat le plus compétitif. Autre argument en faveur d’Ibrahimovic, ses revenus seulement annoncés à 1,5 M€ par an.

Ibra en attendant un gros coup ?

Ainsi, l’ancien Parisien ferait partie des plus petits salaires de l’effectif du Real. Une occasion en or pour la Maison Blanche qui s’offrirait un grand nom à petit prix, avec un profil différent de ses attaquants en panne d’efficacité. A noter qu’une pige de six mois du géant suédois permettrait de garder l’enveloppe nécessaire pour un gros coup l’été prochain…