Esp ‍: L'Atlético tourne la page Griezmann

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’est pas certain de rester en Europe, lui qui suscite un vif intérêt aux Etats-Unis. Le club madrilène est ouvert à son départ.

En très grosse difficulté avec l’Equipe de France lors de l’Euro 2024, Antoine Griezmann a retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine avec l’Atlético de Madrid. Le natif de Mâcon entame cette nouvelle saison avec le sourire, lui qui se régale devant les Jeux Olympiques comme le prouve son compte X. Mais sous son sourire et sa bonne humeur, Antoine Griezmann doit se poser de nombreuses questions au sujet de son avenir. Et pour cause, à deux ans de la fin de son contrat avec l’Atlético, qui expire en juin 2026, le meneur de jeu des Colchoneros n’est pas certain de rester.

Conscient de la baisse de régime de son joueur, qui à franchi la barre des 33 ans, Diego Simeone ne le retiendra pas coûte que coûte cet été selon les informations du site Fichajes.net. Au contraire, le média espagnol indique que l’Atlético verrait plutôt d’un bon oeil le départ de « Grizou », qui s’ajouterait à celui de Morata et qui obligera le club madrilène à un grand renouvèlement en attaque. Un joueur a tapé dans l’oeil de l’Atlético de Madrid et fait office de priorité aux yeux de Diego Simeone, à condition toutefois que Griezmann s’en aille : Julian Alvarez.

Direction les Etats-Unis pour Griezmann ?

L’attaquant de Manchester City, dont le nom a aussi été glissé du côté du PSG, est la cible principale de l’Atlético selon le média espagnol. Or, pour finaliser un tel deal, le club présidé par Enrique Cerezo a besoin de se libérer du salaire colossal de Griezmann, dont les émoluments sont estimés à 12,5 millions d’euros par an. Ces derniers jours, Los Angeles était très intéressé par la perspective de récupérer Griezmann en plus de Giroud. Cette destination ne laisse pas insensible l’international français, grand fan de sport américain. Mais les clubs de MLS ne sont pas vraiment habitués à lâcher de grosses indemnités de transfert et sur ce point, cela pourrait bloquer. Sauf si l’Atlético décide de se montrer peu gourmand à ce sujet, privilégiant l’économie du salaire important de sa star.