Esp : Fini de rigoler, le Barça met Dembélé dos au mur

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone en fin de saison, Ousmane Dembélé est l’objet de crispations au sein du club catalan.

Le feuilleton Ousmane Dembélé s’éternise et cela commence doucement mais surement à lasser tout le monde à Barcelone. En fin de contrat avec le club blaugrana en juin prochain, l’international français n’a toujours pas pris de décision définitive quant à son avenir. Plombé par les blessures, Ousmane Dembélé, dont le comportement agace très souvent à Barcelone en raison de ses nombreux retards à l’entrainement, a reçu il y a plusieurs semaines une offre de prolongation du club espagnol. Pour le moment, Ousmane Dembélé n’y a cependant pas répondu. Et le Barça perd patience. La preuve, le Mundo Deportivo affirme dans son édition du jour que Joan Laporta a fixé un ultimatum à Ousmane Dembélé ainsi qu’à son entourage pour prolonger à Barcelone.

Le Barça exige une réponse de Dembélé avant Noël

Le média catalan explique que la direction du FC Barcelone attend une réponse ferme et définitive du clan Dembélé pour Noël au plus tard. Passé ce délai, Joan Laporta retirera définitivement son offre de prolongation et Ousmane Dembélé sera libre de négocier avec le club de son choix dans l’optique d’une signature en juin prochain. Il s’agit là d’un moyen pour le FC Barcelone de mettre la pression sur Ousmane Dembélé et sur son agent Moussa Sissoko mais en réalité, Xavi et les dirigeants catalans n’ont aucunement l’intention de voir filer leur international français et encore moins pour zéro euro. « J'ai parlé individuellement avec Dembélé, il veut rester, il est heureux ici et je suis confiant à ce sujet, il connaît déjà le projet sportif qui sera là et l'importance qu'il aura. Je ne peux pas donner plus de détails » a récemment confié Xavi au sujet de l’ancien crack du Stade Rennais. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera dans une prolongation qui devra donc être signée avant de manger la buche de Noël…