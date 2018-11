Esp : Dembélé subit l'acharnement de la presse, son agent accuse !

Dans : Liga, Equipe de France, Foot Europeen.

Sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs de novembre, Ousmane Dembélé est très critiqué par la presse espagnole ces derniers jours.

En effet, les médias catalans reprochent principalement au champion du monde son comportement pas toujours professionnel, et ses nombreux retards. Interrogé par RMC Sport, son agent est sorti du bois pour défendre l’ancien attaquant du Stade Rennais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Moussa Sissoko n’est pas content du tout du traitement dont Ousmane Dembélé est victime. D’autant que selon lui, de nombreuses accusations de la presse catalane sont infondées…

« Ousmane ne réagit pas trop mal, il sait faire abstraction de toutes ces critiques, surtout quand elles ne sont pas fondées. Après, il sait s’en servir quand elles le sont, pour réagir de la meilleure manière possible sur le terrain et en dehors. Ousmane a 20 ans, joue à Barcelone, dans l’un des plus gros clubs du monde. Il fait un super début de saison en mettant six buts et deux passes décisives. Je ne comprends pas trop toutes les critiques aujourd’hui. On est conscients qu’il y a des choses à améliorer, c’est sûr. Il a 20 ans, c’est normal. Mais Ousmane est très tranquille, il continue à travailler » explique-t-il avant de poursuivre. « Toutes ces critiques me font bien rire… Cela avait déjà commencé avec un soi-disant retard lors du rassemblement avant un match de Ligue des champions contre l’Inter. Je suis surpris que des journaux très sérieux puissent reprendre ces informations parce qu’Ousmane n’est pas arrivé en retard. Son entraîneur a bien confirmé que le fait qu’il n’ait pas été titulaire n’était pas dû à un retard ». Critiques fondées ou pas, Ousmane Dembélé a intérêt à se tenir à carreau dans les prochaines semaines. Au Barça et en Bleus. Sinon, les médias ne le rateront pas et Moussa Sissoko ne pourra rien y faire.