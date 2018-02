Cristiano Ronaldo est le meilleur du monde pour une seule raison

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, c’est qui le plus fort ? Cela fait de nombreuses années que le débat fait rage et chacun a forcément sa petite préférence entre le Portugais et du Real Madrid et le vice-capitaine du FC Barcelone. Sélectionneur de l’Iran, Carlos Queiroz a été interrogé à ce sujet par Sport. Et la réponse du Lusitanien est malicieuse sur ce vaste débat planétaire.

« J’ai toujours dit que Lionel Messi était un joueur extraordinaire. Il n’est juste pas humain ! La FIFA devrait d’ailleurs prendre des dispositions pour ne pas l’autoriser à jouer tant qu’il ne sera pas humain » s’est amusé le sélectionneur portugais de l’Iran, qui a donc visiblement fait son choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Des déclarations qui ne devraient pas plaire à l’attaquant du Real Madrid, même si CR7 affirme ne pas vouloir éternellement être opposé à son rival barcelonais. Si on ne peut plus compter sur le soutien de ses compatriotes…