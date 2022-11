Courtois est trop fort, le Real s'applaudit !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Thibaut Courtois a déjà marqué les esprits lors du premier match de la Belgique. Une performance qui provoque un retentissement jusqu'à Madrid.

Au repos complet sur le plan de la compétition, les clubs suivent bien évidemment la Coupe du monde et en tirent quelques enseignements. Bien placé auprès de la direction du Real Madrid, le média Defensa Central rapporte des discussions entre les dirigeants du club espagnol au sujet de la situation des gardiens de but, qui a longtemps été tendue. A l’image de ce qui s’est fait la saison passée au PSG, Keylor Navas était un titulaire immuable à Madrid avant de voir arriver dans ses pattes un gros transfert. Au Real, ce fut avec Thibaut Courtois, qui a mis beaucoup de temps à s’imposer en Espagne mais a fini par devenir incontournable. Et le géant belge fut même l’un des meilleurs Madrilènes la saison passée en Ligue des Champions.

Le Real heureux avec Courtois

En la Liga, en Champions o en la Copa del Mundo donde sea siempre aparece Thibaut Courtois el mejor portero del mundo. pic.twitter.com/8i2B2HkkGX — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) November 23, 2022

De quoi faire oublier Keylor Navas, même si les socios ont pendant longtemps défendu le Costaricien, comme ce fut le cas aussi au PSG. Mais avec les premiers matchs de la Coupe du monde, le doute n’est plus permis, et le Real Madrid se félicite de ne pas avoir craqué quand Courtois était au coeur des critiques. Navas a été en grande difficulté et très peu inspiré face à l’Espagne, récupérant sept fois le ballon au fond de ses filets. De son côté, le Diable Rouge a été incroyable encore une fois contre le Canada, pour une grande performance soulignée mondialement. La concurrence entre les deux hommes, qui a battu son plein lors de la saison 2018-2019, semble désormais impensable et le Real Madrid ne cherche même pas un concurrent à Courtois tellement ce dernier est impressionnant à chaque rencontre. La Maison Blanche s’est également félicité d’avoir réussi à faire venir celui qui peut légitimement être présenté comme le meilleur gardien au monde.