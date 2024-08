Coup de tonnerre, le Barça met Gündogan à la porte

Absent du groupe catalan qui est allé s’imposer à Valence pour la première journée de Liga, Ilkay Gündogan a réveillé les rumeurs de départ le concernant. Cependant, le milieu allemand ne compte pas partir alors que le club de son côté, espère obtenir des liquidités.

Quel avenir pour Ilkay Gündogan au FC Barcelone ? Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester City, le milieu offensif allemand a été un titulaire indiscutable la saison dernière avec Xavi, permettant notamment au géant espagnol de rallier les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cependant, le joueur n’était pas présent dans le groupe catalan qui a remporté son premier match officiel de la saison à Valence ces dernières heures. Cette absence était une surprise aux yeux des supporters. Selon les informations de Marca, la raison officielle de la non présence de Gündogan est liée au coup qu’il a reçu contre Monaco lors du Trophée Joan Gamper la semaine dernière. En attendant, le FC Barcelone sera attentif aux éventuelles offres à son sujet tandis que de son côté, le joueur espère encore honorer sa dernière année de contrat.

🚨🔵🔴 Hansi Flick on Gündogan’s future: “I think he’s gonna end up staying at Barça”.



“He was out tonight as he had some discomfort…”.



“I spoke to Ilkay, but that stays between us as it’s private conversation”. pic.twitter.com/ZpIbrsurCz