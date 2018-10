Barça-Real : Sans Messi ni Cristiano Ronaldo, deux stratégies opposées

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour beaucoup d’observateurs, ce Clasico n’aura pas la même saveur que les précédents.

Et pour cause, le choc de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid se jouera sans Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo dimanche (16h15). L’un est blessé au bras, tandis que l’autre a choisi de rejoindre la Juventus Turin cet été. Alors comment les deux équipes vont-elles aborder la rencontre ? Pour l’ancien Blaugrana Carles Puyol, les Merengue, en difficulté cette saison, doivent tout changer !

« Quand le meilleur joueur part, il est logique que l'équipe soit moins bonne. Ils doivent chercher des solutions, une autre façon de jouer, ils dépendaient beaucoup des buts de Ronaldo, a rappelé l’Espagnol interrogé par Sportium. Maintenant, ils doivent remplacer ces buts avec d'autres joueurs pouvant marquer, d'autres styles de jeu. » En revanche, Puyol conseille au Barça de garder exactement la même philosophie.

Sans Messi, le Barça doit continuer

« Le Barça doit jouer son football, garder le ballon et essayer de profiter de ses occasions. Son style est très clair, a-t-il commenté. Le meilleur joueur du monde est toujours très important pour l'équipe. D'autres joueurs incroyables peuvent faire la différence, mais lorsque vous avez le meilleur, il est normal que vous dépendiez de lui. » Justement, le vainqueur sera peut-être le moins dépendant…