Barça : Ousmane Dembélé et ses retards, Valverde ne sait plus quoi faire

Dans : Liga, Equipe de France.

Même s'il a été excellent samedi dans le derby entre l'Espanyol et le FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait encore parler de lui et pas positivement après le week-end. Car dimanche, l'attaquant français du Barça a encore oublié de se réveiller et s'est pointé en retard à l'entraînement alors que son équipe prépare le match face à Tottenham en Ligue des champions. Et ce lundi, à la veille de ce grand rendez-vous européen, Ernesto Valverde a reconnu qu'il ne savait plus trop comment faire comprendre à Ousmane Dembélé que son attitude était insupportable et indigne d'un joueur du Barça.

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a évoqué ce dossier qui visiblement l'embarrasse.« Ce retard ce n'est pas une situation nouvelle pour lui et nous allons essayer de la résoudre. Il a du talent et nous allons essayer de l'aider. Si cela peut compromettre son avenir au Barça ? Nous verrons. Ce sont des questions de nature interne que nous tenterons de résoudre au mieux. Comment cela peut s’expliquer ? Je ne sais pas quoi répondre, des questions se posent (...) Ce que nous voulons, c'est aider les joueurs... », a confié Ernesto Valverde au sujet d'Ousmane Dembélé, qui a bien du mal à respecter les règles du club catalan.