Barça : Messi va rester, Agüero lance les paris

Dans : Liga.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero s’est engagé en faveur du FC Barcelone jusqu’en juin 2023.

Avec un an de retard, le FC Barcelone a comblé le départ de Luis Suarez avec la signature très attendue de Sergio Agüero, meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. De toute évidence, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont vu un concurrent de taille débarquer dans leur club en la personne du « Kun », d’autant plus que l’international argentin est un intime de Lionel Messi. A l’occasion de sa première conférence de presse au Camp Nou, Sergio Agüero a justement eu l’occasion d’évoquer sa future entente avec Lionel Messi. Bien qu’en fin de contrat, le Ballon d’Or est bien parti pour prolonger si l’on se fie aux propos tenus par Sergio Agüero.

« Je suis très heureux. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aider le club à gagner des choses importantes » a détaillé l'attaquant de l'Argentine et du FC Barcelone avant de poursuivre. « C’est une immense joie pour moi car depuis que je suis enfant, Barcelone est le meilleur club du monde. Et puis il y a Messi. C’est un plaisir et une immense fierté de jouer avec Léo. S’il continue au Barça, et je crois que c’est ce qu’il va faire, j’essaierais de tout donner, comme lui l’a toujours fait » a conclu Sergio Agüero, qui a lancé lundi le mercato estival du FC Barcelone. Ce mardi, le club blaugrana a enchaîné avec une deuxième officialisation. Un autre joueur est arrivé en provenance de Manchester City en la personne d’Eric Garcia. A l’instar de Sergio Agüero, le défenseur espagnol arrive libre de tout contrat. Une deuxième belle opération pour ce Barça malin, qui parvient à se renforcer à moindre coût. Avant des investissements plus copieux ? Cela dépendra en partie de l’avenir de Lionel Messi.