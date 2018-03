Barça : Le McDo et les pizzas, c'est fini pour Dembélé

Dans : Liga, Equipe de France.

Longtemps blessé, Ousmane Dembélé est enfin de retour au FC Barcelone. Titulaire contre Malaga ce week-end, l’international français a livré sa meilleure prestation depuis son arrivée en Catalogne. Encourageant à quelques semaines du Mondial en Russie, d’autant que les dirigeants du Barça font tout pour que tout marche pour l’ancien attaquant de Rennes. Très critiqué pour son hygiène de vie par les médias espagnols, l’ex-ailier du Borussia Dortmund s’est « remis à l’endroit » selon Fréderic Hermel, notamment grâce à un cuisinier privé qui lui permet de mieux s’alimenter…

« Dembélé n’a que 20 ans, il a été blessé et cela a été compliqué pour lui au début. Mais je suis optimiste pour la suite de l’aventure de Dembélé au Barça. Il commence vraiment à se remettre à l’endroit, tout doucement. Le Barça s’est notamment inquiété de la mauvaise alimentation de Dembélé. Le club a embauché un cuisinier qui ne s’occupe que de Dembélé et l’histoire comme quoi le joueur aurait frappé le cuisinier, c’est bidon. Il est en train de se professionnaliser et cela va beaucoup mieux pour lui car le Barça s’occupe bien de lui » a expliqué le journaliste de RMC Sport. Des informations qui devraient rassurer Didier Deschamps, qui accorde énormément d’importance à l’hygiène de vie de ses joueurs, ainsi qu’à leur mentalité.