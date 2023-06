Cristiano Ronaldo et Benzema, l’UEFA se moque des Saoudiens

Grâce à d’énormes moyens financiers, la Saudi Pro League parvient à attirer de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo et plus récemment Karim Benzema. Pas de quoi inquiéter l’UEFA et son président Aleksander Ceferin, persuadé que l’Arabie Saoudite n’a pas emprunté le bon chemin pour développer son football.

L’Arabie Saoudite n’a pas terminé son recrutement. Après Cristiano Ronaldo cet hiver, puis Karim Benzema quelques mois plus tard, les clubs saoudiens continuent d’envoyer des offres alléchantes et très difficiles à refuser. Certains joueurs comme Luka Modric parviennent à résister. Mais beaucoup d’autres, à l’image de N’Golo Kanté ou de Kalidou Koulibaly, semblent partis pour s’exiler.

Cette tendance va-t-elle finir par affaiblir le football européen ? Pas du tout, répond le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, qui en a profité pour donner une leçon à la Saudi Pro League. « Je pense que l'Arabie Saoudite commet une erreur, a prévenu le Slovène dans des propos relayés par le média néerlandais NOS. Ils devraient investir dans des académies, pour des entraîneurs et développer leurs joueurs. Acheter des joueurs qui sont presque en fin de carrière, ce n'est pas une politique qui améliorera leur football. Cela ne m'inquiète pas. La Chine a commis la même erreur. »

"The system of buying the players that almost ended their careers is not the system that develops football"



UEFA president Aleksander Ceferin on players moving to 🇸🇦 pic.twitter.com/mcYrwBnhPP