Courtois refuse de jouer avec la Belgique, la raison est folle ‍!

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Thibaut Courtois ne sera pas le gardien de but de l'équipe de Belgique pour le match de mardi soir en Estonie. Le portier du Real Madrid s'est vexé suite à une décision du sélectionneur belge.

Domenico Tedesco, le nouveau coach Diables Rouges, se retrouve à devoir régler un sacré problème. En effet, samedi soir, Thibaut Courtois, l’indéboulonnable gardien de but de la Belgique, l’a prévenu qu’il ne serait pas rendez-vous fixé pour préparer le match qualificatif à l’Euro 2024 mardi soir en Estonie. Le portier belge n’est pas blessé, et il n’a aucun rendez-vous sportif à son programme. Si Thibaut Courtois a pris cette décision, avec le risque d’une sanction, c’est qu’il est furieux de ne pas être le capitaine à 100% de la sélection, le sélectionneur préférant faire tourner le brassard lorsque Kevin de Bruyne. Estimant qu’il méritait d’être capitaine contre l’Estonie, ce qui n’aurait pas été le cas, le gardien de but du Real Madrid a donc décidé de zapper cette rencontre.

Courtois refuse d'être capitaine à mi-temps

Et la Fédération belge de football a confirmé que le joueur de 31 ans ne sera pas du déplacement en Estonie. De quoi forcément agacer les supporters de l'équipe de Belgique, et amuser ceux de l'équipe de France qui savent de quoi est capable Thibaut Courtois lorsqu'il n'est pas content. Après l'élimination des Diables Rouges par les Bleus lors du Mondial 2018, Courtois avait fait part de son écœurement, estimant que la Belgique méritait d'être à la place de la France. Le fameux seum de Thibaut Courtois était né, et visiblement les années qui passent ne changent rien à l'affaire. Il faut désormais savoir si Domenico Tedesco va sanctionner celui qui est clairement l'un des meilleurs gardiens de but de la planète. Du moins quand il joue.