Thibaut Courtois, le seum belge épisode 4 !

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Trois jours après sa défaite contre la France, la Belgique s’est inclinée face à l’Italie dans la petite finale de la Ligue des Nations.

Très déçus après leur défaite contre l’Equipe de France, les Diables Rouges n’ont pas réussi à suffisamment se remobiliser pour venir à bout de l’Italie. Les champions d’Europe se sont imposés (2-1) mais cela n’a pas beaucoup d’importance pour Thibaut Courtois. Le gardien de la Belgique et du Real Madrid, qui critiquait l’intérêt de cette petite finale de la Ligue des Nations dès jeudi soir, en a remis une couche à la sortie du match contre la Squadra Azzurra. En glissant un tacle particulièrement virulent à l’égard de l’UEFA. Le dernier rempart du Real Madrid n’a décidément jamais sa langue dans sa poche, que cela plaise ou non.

Thibaut Courtois charge l'UEFA

« Ce n’est qu’un match pour de l’argent, il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. Pour nous c’est un bon match car c’est l’Italie en face mais regardez tous les changements que les deux équipes ont effectués pour cette rencontre… Si la Belgique ou l’Italie était en finale, il n’y aurait pas eu autant de changements. Cela montre juste que nous jouons trop de matches. L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser ! Plus personne ne se soucie des joueurs » a lancé Thibaut Courtois, remonté comme une pendule après ce Final 4 de la Ligue des Nations. Souvent moqué pour son légendaire « seum » après la Coupe du monde 2018, le gardien de la Belgique est cette fois soutenu par une partie des joueurs et des observateurs, qui le rejoignent sur le fait que la petite finale de la Ligue des Nations n’était peut-être pas indispensable en cette période où les joueurs enchainent déjà beaucoup de matchs avec leurs clubs.