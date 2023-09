Benzema menacé, il refuse de parler en France

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a récemment été convoqué par l’Assemblée nationale pour une commission d’enquête sur les défaillances au sein des fédérations françaises de sport. Cependant, le Ballon d'Or n'est pas très chaud.

Depuis quelques semaines maintenant, Karim Benzema évolue en Arabie saoudite du côté d'Al-Ittihad. L'ancien joueur du Real Madrid a bien démarré sa saison et reste une attraction pour le championnat saoudien. Revenir en France, Karim Benzema ne souhaite pas le faire pour n'importe quelles raisons. Cependant, il va devoir le faire de gré ou de force très prochainement après une convocation de l’Assemblée nationale. Cette dernière veut entendre KB9 dans le cadre d'une commission d’enquête sur les défaillances au sein des fédérations françaises de sport créée au mois de juin sous l'impulsion de la députée écologiste Sabriha Sebaihi.

Benzema, la France aura gain de cause

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le but de cette commission est de mieux comprendre les scandales de violences sexuelles, de discrimination, de racisme ou de corruption qui ont touché les fédérations françaises dans l'ensemble des sports ces dernières années. La date pour l'ancien du Real Madrid n'est pas encore fixée, mais ce sera le cas sous peu. Pour le moment, Karim Benzema a refusé de répondre à cette convocation, et il l'a fait savoir via ses avocats avec comme motif pour justifier sa réponse négative le fait de résider désormais en Arabie saoudite. Cependant, l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 rappelle que chaque citoyen français doit obligatoirement répondre à une convocation de l’Assemblée nationale et les élus l'ont fait savoir directement aux défenseurs du Ballon d'Or 2022. Pas le choix donc pour Karim Benzema qui va devoir se plier à la loi française et venir parler plus précisément du racisme, lui qui avait dit se sentir victime « de la pression d’une partie raciste de la France », lorsque Didier Deschamps l'avait mis au placard avant l'Euro 2016.

A noter que mercredi prochain, c'est Laurent Blanc qui sera entendu par la commission, tandis que d'autres sportifs, dont Yannick Noah, vont également venir faire connaître leur opinion sur ces sujets forcément très sensibles suite aux révélations des différents scandales qui ont été révélés sur plusieurs fédérations sportives françaises.