Belgique ‍: Courtois n’a pas le « ‍seum ‍», il a mal

Par Guillaume Conte

Thibaut Courtois a réagi à l’information faisant état de son départ de la sélection car il n’était pas le capitaine attitré en l’absence de Kevin De Bruyne.

Pendant cette trêve internationale, la Belgique est en plein doute. Après une Coupe du Monde ratée, les Diables Rouges se sont faits surprendre par l'Autriche à domicile 1-1. Suite à ça, des tensions sont apparues entre le nouveau coach, Domenico Tedesco et ses joueurs, notamment Thibaut Courtois. En effet, le gardien du Real Madrid se sent légitime de porter le fameux brassard de capitaine, qui est revenu samedi dernier à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne et d'un Eden Hazard désormais retraité.

L'entraîneur allemand arrivé après la Coupe du Monde, connaît ses premiers problèmes et doit s'imposer dans un vestiaire qui se connaît parfaitement, avec ses tensions palpables de longue date également. A la suite d'une conférence de presse, l'ancien entraîneur de Leipzig a expliqué qu'il ne comprenait pas l'attitude de son gardien. « On avait décidé que Romelu serait capitaine samedi et Thibaut mardi. C’était ok. Après le match, il s’est senti offensé de cela. Je suis surpris et choqué. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s’est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J’ai essayé de lui parler, car c’était une grande décision », a livré le sélectionneur des Diables Rouges.

Courtois est officiellement blessé au genou

Réagissant à cette information, Thibaut Courtois a doublement répondu sur un post Instagram. « Ce n’est pas la première fois que je parle à un coach à propos de problèmes liés à un vestiaire, mais c’est la première fois que quelqu’un décide de rapporter cela publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l’entraîneur ne correspondent pas à la réalité », a déploré le gardien du Real Madrid, avant d’expliquer que son départ du groupe était en fait lié simplement à un problème au genou droit vu avec le staff médical de sa sélection.

Forcément, cette blessure au genou qui justifie son absence pour le dernier match interpelle les suiveurs des Diables Rouges, pour qui ce souci physique tombe à point nommé. Pleins de questions sont à élucider avant le début dans un an de l'Euro 2024 en Allemagne, mais d'abord faut-il se qualifier pour cette compétition.