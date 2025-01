Barça ‍: « ‍Se queda ‍», un taulier annule son départ

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Annoncé du côté de la Juventus, Ronald Araujo ne devrait finalement pas quitter le FC Barcelone. Deco, le directeur sportif blaugrana, l’a convaincu de poursuivre son aventure en Catalogne.

C’est l’un des feuilletons de la Catalogne, voire au-delà. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Ronald Araujo refuse de prolonger depuis un certain temps. Une situation qui met la direction du FC Barcelone dans l’embarras. Cette dernière arrive dans un contexte où elle n’a plus le choix : soit elle parvient à convaincre son défenseur central de prolonger, soit elle se voit dans l’obligation de le vendre au plus vite pour ne pas s’assoir sur une belle somme d’argent. Des dissensions entre l’Uruguayen et Hansi Flick sur fond d’incompréhension du temps de jeu accordé ont récemment poussé Araujo à réfléchir à un départ plus qu’à une prolongation. Annoncé du côté de la Juventus, le cadre de la défense barcelonaise a finalement pris une décision complètement contraire à la tendance.

Ronald Araujo, « se queda »

Selon les informations de Mundo Deportivo, Deco est parvenu à convaincre Ronald Araujo de ne pas accepter l’offre de la Juventus et de rester ainsi au FC Barcelone. Le directeur sportif du Barça a discuté pendant un certain temps avec son joueur dans la soirée du mardi 14 janvier pour lui prouver qu’il avait une place centrale dans le projet catalan. Ainsi, son potentiel départ cet hiver appartient désormais au passé : Araujo se dit prêt à rester si les promesses du club sont tenues. De plus, la récente blessure d’Inigo Martinez lui offre une opportunité idéale de se relancer.

Il reste toutefois un problème majeur qui n’a toujours pas bougé, celui de sa prolongation. Le FC Barcelone va forcément devoir trouver une solution concernant son contrat qui se termine en juin 2026. Au regard des finances du club, la direction ne peut pas se permettre de lui proposer un meilleur salaire que celui qu’il touche aujourd’hui. Elle va donc devoir se montrer convaincante si elle veut lui tirer une signature sur le futur contrat.