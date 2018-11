Ballon d’Or : Un sixième titre pour Cristiano Ronaldo, une évidence pour Evra

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Les votes sont désormais clos en ce qui concerne le Ballon d’Or 2018. La poignée de prétendants à la victoire finale a tout donné jusqu’au bout, à l’image de ce but de Cristiano Ronaldo face à Manchester United, d’une volée parfaite sur un ballon venu de derrière, ce qui est toujours très difficile. Un but qui a marqué les esprits et a notamment convaincu un joueur très bien placé pour suivre ce match. Il s’agit de Patrice Evra, ancien capitaine de Manchester United mais aussi ex-joueur de la Juventus, qui a commenté sur Instagram la performance de Cristiano Ronaldo.

« C’est l’heure de remporter un 6e Ballon d’Or mérité. J’aime ce jeu mon frère », a lancé l’arrière gauche toujours aussi passionné par le football, puisqu’à 37 ans, il n’a pas annoncé sa retraite sportive, et cherche même un dernier challenge. En attendant, CR7 s’est lui trouvé un dernier défi d’exception, et celui relevé avec la Juventus sera-t-il suffisant pour lui permettre de remporter une sixième fois le Ballon d’Or ? Impossible à dire car pour une fois, le suspense est bien présent dans cette course longtemps réservée au Portugais et à Lionel Messi.