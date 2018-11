Ballon d’Or : Un coup de pression pour mettre Messi sur le podium

Dans : Foot Europeen, Liga.

Plus indécis que ces dernières années, le Ballon d’Or provoquera inévitablement d’interminables discussions chaque année. Faut-il récompenser le joueur le plus talentueux, le plus décisif, le plus efficace, le plus régulier ? Ces dernières années, même dans des saisons moins impressionnantes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tout raflé. Alors, sans briller autant que d’habitude en Ligue des Champions ou en Coupe du monde, l’Argentin du FC Barcelone a-t-il encore son mot à dire ? Pas selon les dernières estimations, où La Pulga se trouverait en dehors du podium. Un résultat que Vicente Del Bosque ne comprendrait pas, comme il l’a bien fait comprendre à la Cadena Ser.

« Je serais très surpris que Messi ne soit pas là. Le Ballon d'Or perdrait de sa valeur selon moi, si les meilleurs n'y sont pas. Je trouverais cela étrange en tout cas », a livré l’ancien entraineur du Real Madrid et sélectionneur de l’Espagne. Un avis qui se base donc uniquement sur le talent incontestable de Lionel Messi, et pas forcément sur son année 2018 qui n’a pas été la plus flamboyante de sa carrière.