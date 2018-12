Ballon d’Or : Modric sacré, il rend hommage à un Français

Dans : Foot Europeen, Liga.

Vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde, Luka Modric a vécu une année pleine récompensée par le Ballon d’Or 2018 reçu officiellement ce lundi. Un trophée qui va forcément droit au cœur de l’un des architectes du jeu de ses équipes, en club comme avec sa sélection. Et au moment d’évoquer sa carrière et sa progression, le Croate a reconnu que l’apport de Zinedine Zidane, son entraineur ces dernières saisons au Real Madrid, avait été décisif, par ses mots et sa capacité à donner de la confiance à ses joueurs.

« Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais : lorsque Zinédine Zidane est devenu entraîneur du Real (janvier 2016), il m'a appelé un jour dans son bureau, après un entraînement. Et il m'a expliqué comment il me percevait comme joueur, et également ce qu'il attendait de moi. Il m'a dit que j'étais un joueur très important pour lui. Et, surtout, qu'il me voyait comme un joueur qui, demain, pouvait remporter le Ballon d'Or. Quand quelqu'un comme Zidane, avec sa personnalité et son vécu, vous dit cela, ça vous booste sur le plan de la confiance. Je l'admirais et je le respectais énormément quand il était joueur. Lui me voyait comme une personne qui lui ressemble, tranquille et un peu timide. Il attendait de moi que je m'exprime davantage, que je m'ouvre plus. Il a fait de moi une pièce fondamentale de l'équipe, à une époque où on a vraiment très bien joué. Ces mots de Zidane m'ont aidé à aller plus loin dans mon expression sur le terrain », a livré Luka Modric dans les colonnes de France Football. Pas sûr que cela réconforte les fans français de savoir que « ZZ » a eu son rôle dans le sacre du milieu de terrain madrilène.