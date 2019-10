Ballon d’Or : Luka Modric lâche ses 4 grands favoris

Dans : Foot Europeen, Liga.

Lundi soir, France Football a dévoilé les 30 joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2019.

Dans cette liste, deux petites surprises avec les absences de Neymar mais surtout du tenant du titre, Luka Modric. Beau joueur, le Croate, conscient d’avoir réalisé une saison moyenne, a tout de même joué le jeu des pronostics. Interviewé par France Football, il a accepté de livrer ses 4 grands favoris pour ce titre, qui sera décerné à la fin de l’année. Selon lui, les Français ne devraient pas être de la bataille finale, et tout va se jouer entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah et Virgil Van Dijk.

« Chez les hommes, je pense que ça va être serré, mais pour moi, il y a quatre noms qui se dégagent : Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Bonne chance à eux… » a brièvement indiqué le tenant du titre, qui ne voit donc pas Kylian Mbappé, quatrième la saison dernière, titiller CR7 ou Lionel Messi malgré des performances remarquées avec un total de but important en Ligue 1 au PSG. Pour rappel, trois autres Français sont nominés : le Barcelonais Antoine Griezmann, le Madrilène Karim Benzema et le capitaine des Bleus, Hugo Lloris.